Malatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem!

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bazı binalarda çökmeler yaşandığı öğrenilirken, deprem bölgedeki birçok şehirde hissedildi.

Malatya’da saat 12.04’te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, Malatya’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

BAKAN ÖZER: 22 BİNA YIKILDI

Bazı binalarda çökmeler yaşandığı öğrenilirken, deprem bölgedeki birçok şehirde hissedildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya’daki depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını, 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, can kaybı olmadığını bildirdi.

GÖÇÜKLER OLUŞTU

Depremin etkisiyle Malatya’daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştuğu öğrenildi. Öte yandan sarsıntının ardından vatandaşların meydanlara toplandığı görüldü.

BELEDİYE BAŞKANI: 4-5 YIKIM İHBARI ALDIK

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AA muhabirine, “Bize ulaşan ilk bilgilere göre 4-5 binanın yıkıldığı ihbarını aldık. Şeyh Bayram ve Çavuşoğlu mahallelerinde. Temennimiz can kaybının olmaması.” diye konuştu.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD’ın sosyal medya hesabından, merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan depreme ilişkin paylaşım yapıldı.

Açıklamada, “Deprem sonrasında saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır.” bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi, riskli binaların etrafında bulunulmaması uyarısı da yapıldı.