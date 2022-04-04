Maliye Bakanı Atun Kıb-Kek'in yakıt alacak parası yok

Maliye Bakanı Sunat Atun Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Kıb-Tek’in 2 milyar TL borç stoku olduğunu açıkladı.
Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıb-Tek’in 2 milyar TL borç stoku olduğunu belirtti, “Bugünkü borçlar kurumu gırtlağından tutup, duvara sıkıştırmış borçlardır.” dedi.
Yakıt sorununa ilişkin açıklamada bulunan Bakan Atun, “Yakıtsız kalmasının tek nedeni geminin geç gelmesi değil. Kurumun yakıt alacak parası yok. Bu enkaz hepimizin” dedi.
“Bugünkü borçlar kurumu gırtlağından tutup, duvara sıkıştırmış borçlardır.”
Bakan Sunat Atun, güncellenmemiş elektrik fiyatları ışığında KIB-TEK’in zararlarının kartopu gibi büyüyerek, çığ hale geldiğini söyledi.
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