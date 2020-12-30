Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Yeni Yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Oğuz, 2020 yılının tahmin edilenin üzerinde zor bir yıl olduğunu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgının gölgesinde geçtiğini belirterek; “2021 yılında en büyük temennimiz tüm dünyaya sağlık hakim olsun” dedi.

Corona virüsü salgını nedeniyle yeni yılın önlem amaçlı evlerimizde geçirileceğini de hatırlatan Bakan Oğuz mesajında; “gönül arzu ederdi ki, geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yılda yeni yılı sevdiklerimizle bir arada kutlayalım. Ancak uzun bir süredir tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen corona virüsü salgını sebebiyle, bu kez yeni bir yılı her birimiz evlerimizde karşılamak durumunda kalacağız. Ancak umutsuzluğa kapılmayacak, tedbiri elden bırakmadan, kurallara riayet edilerek, maske, mesafe ve kişisel hijyenimize dikkat ederek, önce kendi, sonra toplum sağlığımızı koruyarak güzel günlere ulaşacağız” diye konuştu.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, mesajının sonunda 2021 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için önce sağlık, barış, huzur ve refah getirmesini diledi.