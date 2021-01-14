Maliye Bakanı Oğuz, GÜÇ-SEN Heyetiyle Bir Araya Geldi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) heyetiyle bir araya geldi.

Ziyaretin gündemini, gümrüğün sorunları ve personel eksikliği oluşturdu.

GÜÇ-SEN Başkanı Abdullah Özdoğan, personelin kadro eksikliğinden ötürü ek mesai yapma zorunluluğunda bırakıldığını, bunun da iş yaşamının yanında, sosyal yaşamlarını da olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, bu sorunun giderilmesi için bir an önce çalışma başlatılması gerektiğini söyledi, Bakan Oğuz’un desteğini talep etti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, personel eksikliğinden dolayı işlerin aksamaması için mevcut personelin özveri ile çalıştığını belirti. Bu görevlerini de yürütülmesinde ek mesainin kaçınılmaz olduğunu bildiklerinin ifade etti. Bakan Oğuz personel kadrosunun tamamlanması noktasında çalışma yürüteceklerini kaydetti.

GÜÇ-SEN Başkanı Özdoğan ise, Maliye Bakanı Oğuz’un personel eksikliğinin giderilmesi için ortaya koyacağı çabaya inandıklarını vurguladı.

İstişarenin önemine vurgu yapan Özdoğan, diyalog içinde tüm sorunların çözülebileceğine inandığını söyledi.