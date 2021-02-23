Maliye Bakanı'ndan önemli açıklamalar

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, BRT’de ‘Gün Ortası’ programına konuk olarak Levent Kutay’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün onaylanan, ‘Her Türlü Maaş Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Tasarısı’nın kamuoyunda sanki maaşlarda yeni bir kesinti olacakmış gibi yanlış bir algı ve yorumu da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Maliye Bakanı Dursun Oğuz, tasarının son verilen yüzde 10.65 oranındaki hayat pahalılığı ödeneğinden beş bin TL üzerindeki maaşlarda öteleme (erteleme) yapılmasını içerdiğine dikkati çekti. “Yani yeni bir değişiklik yok. Herhangi yeni bir kesinti yok. Ocak ayında ne maaş alındıysa aynı şekilde devam edecek” dedi.

Merkez Bankası’ndan karşılanan 200 milyon kısa vadeli avans ve yerel 150 milyon borçlanmaya çıkılması ile kaynak sorununun çözüldüğünü söyleyen Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Merkez Bankası’nın bu anlamda öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ve kaynak sorununu aştıklarını belirtti.

“BU KEZ 1500 TL’LER KİŞİLERİN HESABINA YATACAK...”

Pandemi ile birlikte hükümetin bu dönemde özel sektör için verilen bir takım destek ve hibelerine de değinen Bakan Oğuz, özellikle özel sektör çalışanlarına yapılan 1500 TL destek ilgili konuştu. “Bu kez bu paralar kişilerin hesabına yatacak. Bu konuda gerek hükümet, gerekse Çalışma Bakanlığı ciddi bir çalışma sürdürüyor” dedi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, tüm bunların yeterli olmadığını da dile getirdiği konuşmasının devamında; “Bunların yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak ülke şartlarında verebildiğimiz bu. Gönül isterdi ki daha çok verelim, daha fazla çeşitlendirelim ancak mümkün olmuyor” diye konuştu.

“BİZ VERMİŞ OLDUĞUMUZ SÖZLERİN MUTLAKA ARKASINDA OLACAĞIZ”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “biz vermiş olduğumuz sözlerin mutlaka arkasında olacağız. Evet, bu sözler zaman zaman sekteye uğrayabilir mi, uğrayabilir. Eldeki imkân ve kaynaklara göre gecikmeye uğrayabilir. Tabiî ki bu insanımızın bu paralara ihtiyacı var. Ancak bunu siyasi malzeme yapmak doğru değil diyerek muhalefeti eleştirdi. “Muhalefetin yaptığı ucuz siyasettir. Tabii ki muhalefet yapacaklar, tabii ki hükümeti denetleyecekler, tabii ki eleştirecekler ama diğer taraftan bakmanız gereken bu ülkenin gerçekleri ve imkânları. Eğer varsa da vermiyorsa o zaman sonuna kadar haklılar” dedi.

“ERHAN BAŞKANIN DAHA KARA BİR TABLO ÇİZMEMESİ GEREKİR…”

Programda, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın; ‘Mart ayı kâbustur’ yönündeki açıklamasını değerlendiren Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bu gibi söylemlerin ekonomiyi de olumsuz etkilediğini dolayısıyla bu tür açıklamalardan uzaklaşmak gerektiğine dikkati çekerek şöyle konuştu; “Tabii ki biz sorumluluğumuzun bilincinde olan bakanlarız. Ama dikkat ederseniz ben bu ay çıkıp da ‘maaş verilecek mi, verilmeyecek mi?’ diye konuşmadım. Çünkü zaten ülkede sağlık ile ilgili bir takım tedbirler, alınan kararlar var. İnsanımız da haliyle tedirgin. Bunun üzerine kamuoyuna bu tür açıklamalarda bulunmak doğru olmaz. Günü gelince konuşalım. Ama günü gelince konuşalım. Günü gelmeden konuşmak psikolojik olarak olumsuzluğu daha fazla artırır. Ve aslında ekonomiyi de etkiliyor. Panik durumunu artıyor. Bu nedenle Erhan başkanın (Erhan Arıklı) daha kara bir tablo çizmemesi gerekir. Tabii ki günü gelince ortadaki tablo oturulur, konuşulur ve halkla paylaşılır.”