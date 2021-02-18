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Maliye Bakanlığı ilk kez halka arz yöntemiyle hazine bonosu ihracına çıkacak

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Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı ilk kez halka arz yöntemiyle hazine bonosu ihracına çıkıyor.
Maliye Bakanlığı ilk kez halka arz yöntemiyle hazine bonosu ihracına çıkacak

Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası ortak duyurusuna göre, Maliye Bakanlığı tarafından, Merkez Bankası aracılığı ile 24 Şubat 2021 tarihinde ihraç edilecek hazine bonosunun vadesi 70 gün, yıllık faiz oranı yüzde 18, toplam ihraç miktarı ise 10 milyon TL olacak.

Söz konusu hazine bonosu ihracında herhangi bir ücret, komisyon ve faiz stopaj kesintisi olmayacak ve belirtilen faiz oranı net olacak.

Tüm gerçek kişiler, hazine bonosunu satın almak için talepte bulunabilecek. Talep tutarları asgari 10 bin TL olacak. Hazine bonosu satın almak isteyenlerin talepleri Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. aracılığı ile toplanacak. Talep, Merkez Bankası ve Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. web sitelerinde yayınlanacak talep formunu doldurmak ve talep formunda belirtilen mail adresine göndermek suretiyle olabileceği gibi doğrudan Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. şubelerine müracaatla da yapılabilecek.

Taleplerin en geç 24 Şubat 2021 saat 12.00’ye kadar Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. şubelerine bildirilmesi ve talep edilen tutarların en geç belirtilen saate kadar ilgili bankada hazır bulundurulması gerekmektedir.

Bankada hazine bonosu ihracı için açılmış hesabın UBAN numarası (CT44110083000003900000090000) olup, yatırımcılar bu hesaba elektronik ödeme sistemi (EÖS) aracılığı ile talep tutarlarını gönderebilecek.

Taleplerin karşılanması durumunda, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. tarafından yatırımcılara, Maliye Bakanlığının ihraç ettiği hazine bonosunun alındığına dair bir dekont verilecek.

Halka arz yoluyla satılan hazine bonosu vade sonu olan 5 Mayıs 2021 tarihinde, anapara ve vade sonunda hesaplanacak faiz ile birlikte oluşacak toplam tutar, yatırımcıların talep formlarında belirttikleri hesap numaralarına aktarılacak.

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