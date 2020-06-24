Mamülcü :‘Sağdaki adaylar 2’nci tura bile kalmayacak’

İşadamları Derneği Başkanı Enver Mamülcü,Diyalog TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’ın programında yaptığı açıklamada, ekonomik olarak alınan tedbirleri yeterli bulmadığını ve sıkıntının 2021 yılına kadar devam edebileceğini belirtti. Ünal Üstel’in görevden alınmasının bir kurgu, büyük bir operasyon olduğunu söyleyen, Ünal Mamülcü, Özel izinli Jet ile Ada’ya gelen Anex Tur şirketi yönetm kurulu başkanının da buraya turistlik gezi için geldiğini ve yatırım yapma gibi bir düşüncesi olmadığına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Mamülcü, sağdaki adayların 2’nci tura bile kalmayacağını soldaki iki adayın 2’nci tura kalacağını dile getirdi.

İLK PAKET YETERLİ OLMADI

İşadamları Derneği Başkanı Enver Mamülcü yaptığı açıklamada, pandemi döneminin başladığı günlerde ilk olarak yanımızda çalışan iş arkadaşlarımızı rahatlatacak ve bizim üzerimizdeki borç yükünü hafifletip ayakta kalmamızı sağlayacak, direncimizi artıracak gerçek anlamda bir formül üretilmedi. ilk paket açıklandıktan sonra 15 aylık öteleme yapıldı, 2’nci pakette bu 36 aya çıkartıldı. 15 ay çok kısaydı. Kesinlikle toparlanmamızı sağlayamazdı. 36 ay nisbeten daha iyidir. Ve birçok arkadaşımız buna olumlu baktı. İlk paket yeterli desteği bizlere sağladımı? 3 puanlık bir faiz indirimi oldu ama bu yeterli olmadı dedi.