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Manavoğlu:Sağlık Bakanıyla kavga edeceklerine koordine olsalardı bunu yaşamazdık

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Manavoğlu:Sağlık Bakanıyla kavga edeceklerine koordine olsalardı bunu yaşamazdık
Manavoğlu:Sağlık Bakanıyla kavga edeceklerine koordine olsalardı bunu yaşamazdık

Manavoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"İlk haber 4 Ocak, ikinci haber 8 Şubat, bu örnekler hangi tarihte TC'ye gönderildi?

Bu gecikmenin sorumlusu kimler? Gecikme yüzünden daha önceden alınması gereken sıkı tedbirler ve korunma şartları gecikti mi?

Bu durum önceden kamuoyuyla paylaşılabilseydi, halkımız daha tedbirli davranır mıydı?

Yöneticiler doğru kararları almak için önceden daha ciddi uyarı almış olmazlar mıydı?

Ocak ayının ilk haftalarında alınacak olan daha kısa bir kapanma kararıyla toparlayamaz mıydık ?

Özel de özel sektöre genelde tüm çalışanlara ve işverenlere, daha erken alınacak doğru tedbirler ve kararlar , daha az zarar vermez miydi?

Hepimizi tehdit eden bu tehlikeyi daha önceden bilsek olmaz mıydı?

Devlet olmak bunu gerektirmez mi?

Başımızdakiler bakanlar kurulunda sağlık bakanıyla kavga etmek yerine sağlık bakanıyla birlikte koordine etmeye çalışsalardı bu krizi başımıza bunlar gelmeyecekti belkide.

İnşallah bu günden sonra yönetememekten vazgeçerler de koltuklarını değil halkı düşünmeye başlarlar deyeceğim ama, üzülerek söylüyorum bu hükümette ne bu vizyon var ne de bu kapasite var.

Bu yüzden hepimiz kendimizi korumak için canla başla uğraşalım arkadaşlar...

Tedbiri elden bırakmayın hatta daha da artırın... Sevdiklerimiz, bizler için önemli , hepimiz için bu ülkenin her bir bireyi çok ama çok önemli, lütfen kendinizi bu günlerde normalin misli misli koruyun..."

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