Mansur Yavaş cumhurbaşkanlığı ve ön seçim için ne karar verdi?

Kararını, 9 Şubat Pazar akşamı biraraya geldiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ileten Yavaş, önseçime karşı olmadığını ancak kendisinin katılmayacağını vurguladı.

Aday belirlemede alternatif yöntemlerin de dikkate alınmasını isteyen Yavaş, önseçimin "partide ayrışmaya yol açacağını" ifade etti.

Özel, İmamoğlu ve Yavaş, CHP Parti Meclisi'nin (PM) cumhurbaşkanı adayının üyelerin oylarıyla belirlenmesini içeren önseçim takvimini görüşmek üzere yapacağı toplantı öncesinde bir araya geldi.

Yemek yaklaşık 2,5 saat sürdü.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre Yavaş yemekte, aday belirlemede tek başına önseçimin kriter olarak alınmaması gerektiğini, kamuoyu yoklamaları dahi, alternatif seçeneklerin de dikkate alınmasını istedi.

Parti üyelerinin vereceği karara saygılı olacaklarını vurgulayan Yavaş, "Ancak bunun şimdiden partililer arasında büyük bir ayrışmaya yol açacağını düşünüyorum bunun belirtileri de kendini göstermeye başladı" görüşünü dile getirdi.

Aday olacak mı?

Önseçimin tek başına sağlıklı sonuç doğurmayacağına da dikkat çeken Yavaş, CHP'deki aday tartışmalarına ilişkin Antalya Körfez gazetesi yazarı Ali Taş'ın, "Centilmenlik anlaşması ve kaygı eşiği" başlıklı yazısını okudu.

Şimdiden adayın belirlenmesinin doğru olmadığını bir kez daha vurgulayan Yavaş'ın önseçime katılmamakla birlikte, adaylık niyetinin sürdüğü mesajını verdiği ifade edildi.

CHP'nin gündeminin ülkedeki yoksulluk, açlık olması gerektiğini ifade eden Yavaş'ın, "Bizim gündemimiz açlık ve yoksulluk olmalı, insanlar perişan. İktidarı biz ancak bu gündemle devirebiliriz. Bu konuda çalışma yapıp halka bozulan ekonomiyi düzeltebileceğimiz konusunda güven vermeli ve önceliğimiz bu olmalı" dediği öğrenildi.

Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını üyelerin oylarıyla belirleyeceğini açıklamıştı.

İmamoğlu Özel'in açıklamasına "Ülkemiz tarihinde ilk defa yapılacak olan bu demokratik uygulama, yakın geleceğimiz adına tam bir devrimdir" sözleriyle destek vermişti.

Mansur Yavaş ise Özel'in sürecini başlatmasını "erken" bulduğunu söylemişti.

Yavaş, "Aday belirlemek için çok erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar, her şey değişir" demişti.