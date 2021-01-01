  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Maraş'a karşılık Ercan Havalimanı tartışması Rum basınında yer almaya devam ediyor

» »
Maraş’ın açılması planının geri çekilmesine karşılık, Ercan Havalimanı’nın BM gözetiminde uluslararası uçuşlara açılmasına ilişkin Rum tarafının önerisiyle ilgili haberler, Rum gazetelerinde yer almaya devam ediyor.
Maraş'a karşılık Ercan Havalimanı tartışması Rum basınında yer almaya devam ediyor

Maraş’ın açılması planının geri çekilmesine karşılık, Ercan Havalimanı’nın BM gözetiminde uluslararası uçuşlara açılmasına ilişkin Rum tarafının önerisiyle ilgili haberler, Rum gazetelerinde yer almaya devam ediyor.


Kathimerini gazetesinin “Ercan’a Karşılık Maraş’ın Açılması Planının Geri Çekilmesi… Erdoğan, Doğu Akdeniz İçin Kıbrıslı Türklerin Bağımsız Olarak Katılacağı Ayrı Bir Konferansta Israr Ediyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, 5+1 konferansının kritikliğine vurgu yapılırken, Türkiye ve yeni Kıbrıs Türk liderliğinin, yeni yılda Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz için en az iki konferans beklentisi içerisinde olduğunu ve bu konferanslarda kendi tezlerini ileri götürmeye çalışacağını yazdı.
Haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Doğu Akdeniz için uluslararası konferans yapılması önerisine de işaret edilerek, bu önerinin, Oruç Reis gemisinin Antalya Körfezi açıklarında, 2021 yılının Haziran ayına kadar kalacak olmasıyla ilişkili olduğu kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liman Otel ve Casino’yu 20 yıl ''Merit'' işletecek01 Ocak 2021 Cuma 14:42
  • KSP'den yeni yıl basın açıklaması01 Ocak 2021 Cuma 14:32
  • Casino tabelasında bir harfi taşla kırdı...3 gün tutuklu kalacak01 Ocak 2021 Cuma 14:16
  • Narkotik Polisinden “Noel Baba” operasyonu01 Ocak 2021 Cuma 14:14
  • KKTC’de Covid-19'dan 1 ölüm... 84 yaşındaki kalp hastası yaşamını kaybetti01 Ocak 2021 Cuma 14:10
  • Tanya Kilitkayalı anlattı...Masterchef'te ne yaşadı? ne yapmak istiyor?01 Ocak 2021 Cuma 13:04
  • İbrahim Bıyıkoğlu hayatını kaybetti01 Ocak 2021 Cuma 12:21
  • 85 yaşındaki Covid-19 hastası hayatını kaybetti01 Ocak 2021 Cuma 12:09
  • Girne'de 832 adet hap ele geçirildi01 Ocak 2021 Cuma 11:49
  • Alkol alıp otelin reklam tabelasını taşlayıp kırdı01 Ocak 2021 Cuma 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti