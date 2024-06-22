Maria Angela Holguin adaya gelmeyecek, liderlerle yurt dışında ayrı ayrı görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Alim Sıddık, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yeniden Kıbrıs’a bir ziyaret planlamadığını açıkladı.
Sıddık, Holguin’in önümüzdeki haftalarda Rum Lider Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ada dışında bir görüşme yapacağını, ancak görüşmelerin ayrı ayrı gerçekleştirileceğini söyledi.
Öte yandan BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, dün bir soru üzerine “Elbette, Genel Sekreter'in kişisel temsilcisinin Kıbrıs'a bir ziyareti planlanmıştır” açıklamasını yapmıştı.
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