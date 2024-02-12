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Maria Angela Holguin Cuellar Mart ortasında yeniden Kıbrıs’a gelecek

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Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununa ilişkin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın Mart ortasında yeniden Kıbrıs’a geleceğini duyurdu.
Maria Angela Holguin Cuellar Mart ortasında yeniden Kıbrıs’a gelecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununa ilişkin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar Mart ortasında yeniden Kıbrıs’a geleceğini açıkladı.

Mart ayında yapılacak görüşmelerin “sırf görüşme olsun diye görüşme” şeklinde gerçekleşmeyeceğini söyleyen Hristodulidis, Üzerinde mutabakata varılan federal çözüm çerçevesinin tartışmaya açık olmayacağını vurguladı.

Hristodulidis ayrıca İngiltere'nin Kıbrıs Yüksek Komiseri İrfan Sıddık hakkında da yorumda bulunarak, Sıddık tarafından yapılan açıklamaların "müzakereleri yeniden başlatma çabalarına hiçbir koşulda yardımcı olmadığını" söyledi.

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