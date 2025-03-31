Marine Le Pen Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacak

Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen, Avrupa Birliği fonlarını, partisi Ulusal Birlik için uygun olmayan şekilde kullanmaktan suçlu bulundu.

Marine Le Pen beş yıl süreyle kamu görevine aday olmaktan men edildi.

Bu, 2027'deki Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağı anlamına geliyor.

Le Pen ayrıca iki yılı ertelenmiş olmak üzere dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak bu iki yılı elektronik kelepçe ile ev hapsinde geçirebileceği değerlendiriliyor.

Aşırı sağcı siyasetçi ayrıca 100 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Daha önceki savunmasında "en ufak bir usulsüzlük" bile yapmadığını belirten Le Pen'in mahkeme kararına itiraz etmesi bekleniyor.

Paris'teki mahkemede görülen davada Le Pen, karar açıklanmadan duruşma salonunu terk etti.

Savcılar geçen yıl, cezanın yalnızca 300 bin euro ve hapisle sınırlı kalmamasını, bunlara ek olarak beş yıllık siyaset yasağı verilmesini ve siyaset yasağının temyiz sürecini beklemeden derhal devreye girmesini talep etmişti.

Fakat mahkemenin siyaset yasağı için temyizi bekleme veya 2027'deki adaylığını etkilemeyecek şekilde bir yıllık siyaset yasağı vermesi de ihtimal dahilinde görülüyordu.

Le Pen ve partisinden 20 üst düzey siyasetçi, Avrupa Parlamentosu'nun verdiği fonlarla tuttukları asistanları Avrupa Parlamentosu'nu ilgilendiren konular yerine Ulusal Birlik Partisi için çalıştırmakla suçlanıyordu.

Le Pen geçen yılki savunmasında "en ufak bir usulsüzlük" bile yapmadığını söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı hedefliyordu

Marine Le Pen 2011'de babası Jean-Marie Le Pen'den Ulusal Cephe partisinin liderliğini devraldı ve partinin kötü imajını silmeye çalıştı.

2018'de partinin adını Ulusal Birlik olarak değiştirdi.

2012, 2017 ve 2022'de üç kez cumhurbaşkanı adayı oldu. Emmanuel Macron'un kazandığı son iki seçimde ikinci tura kaldı.

2022'de parti liderliğini Jordan Bardella'ya devretti ve partinin meclis grup başkanı oldu.

Le Pen 2027'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olmak istiyordu.