Marmara 'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi

İstanbul'da, başta Marmara bölgesinde hissedilen deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

İstanbul'da, başta Marmara bölgesinde hissedilen deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi daha sonra yaptığı revize ile depremin büyüklüğünün 4.8 olduğunu duyurdu. Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

AFAD ayrıca "Meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklaması yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından depremle ilgili yaptığı açıklamada "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim" dedi.

İmamoğlu: "Ekiplerimiz görev başında"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul’umuza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. İmamoğlu AKOM’a geçerek süreci izleyip yönetmeye başladı.

"5.7'lik depremin artçısı gibi duruyor"

Depremin ardından açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "Artçı ve normal bir deprem olduğunu düşünüyorum. Daha önceki 5.7'lik depremin artçısı gibi duruyor" diye konuştu.