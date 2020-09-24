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Marmara'da deprem!

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Marmara Denizi'nde merkez üssü Marmaraereğlisi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Marmara'da deprem!

Son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde merkez üssü Marmaraereğlisi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Marmara Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

 

 

 

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