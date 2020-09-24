Marmara'da deprem!

Son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde merkez üssü Marmaraereğlisi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Marmara Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 24, 2020
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Marmara Denizi, 18.87 km. Marmaraereglisi (Tekirdag)
Tarih-Saat : 24.09.2020, 16:38:31 TSİ
Enlem : 40.8268 N
Boylam : 28.0920 E
Derinlik : 6.83 km
Detay : https://t.co/l7YMsPRvRS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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