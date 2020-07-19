Masterchef programına katılan Kıbrıslı Türk aşçı Tanya, Pirohu yaptı…

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye adlı programa Kıbrıslı Türk aşçı katıldı. Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Devrim Barçın, şunları kaydetti: “Kıbrıslı yarışmacı Tanya'yı gördüm TV 8'deki Masterchef Türkiye programında.

Hiç tanımamama rağmen içtenlikle söyleyebilirim ki çok samimi, çok içten, tam bize yakışan bir şekilde Pirohu yaparak temsil etti bizleri orada.

Yolun açık olsun arkadaşım...”