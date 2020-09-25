  • BIST 1.124
  • Altın 459,958
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1046 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi

Mayınların yerini belirleyerek hayat kurtaran sıçan Magawa’ya altın madalya

» »
Magawa isimli Afrika cırlak sıçanı mayın tespiti alanındaki çalışmaları nedeniyle altın madalyayla ödüllendirildi.
Mayınların yerini belirleyerek hayat kurtaran sıçan Magawa’ya altın madalya

Britanya merkezli veterinerlik hayır kurumu olan PDSA “Kamboçya’da ölümcül mayınların yerini belirlemesi, hayat kurtaran görev aşkı” nedeniyle Magawa’ya altın madalya verdi.

Magawa kariyeri boyunca 39 mayın ve 22 cephane tespit etti.

Şimdiye kadar 30 hayvanın layık görüldüğü altın madalyayı ilk alan sıçan Magawa oldu.

Yedi yaşındaki kemirgen mayınları ve tüberkülozu tespit etmek için ‘HeroRAT‘ olarak bilinen hayvanları eğiten Tanzaya merkezli Apopo adlı kurum tarafından yetiştirildi.

Apopo’un verdiği bilgilere göre Tanzanya’da doğup büyüyen Magawa 1.2 kilo ağırlığında.

Kilosu türünün diğer örneklerine göre fazla olmakla birlikte Magawa üstünde yürüdüğünde mayınların tetiklenmesine neden olmayacak kadar hafif ve küçük.

Patlayıcılardaki kimyasalları tespit etmek üzerine eğitim alan sıçanlar patlayıcı bulduklarında işaret koyarak insan çalışma arkadaşlarını uyarıyor.

Magawa 20 dakikada arayabileceği alanın metal dedektörüyle bir insan tarafından taranmasıının dört gün kadar sürebileceği belirtiliyor.

Emekliği yaklaşan Magawa günde yarım saat çalışıyor.

PDSA genel direktörü Jan McLoughlin Magawa’nın yaptığı işle doğrudan insanların hayatını kurtardığını, her yaptığı keşifte birilerinin mayın nedeniyle yaralanma veya hayatını kaybetme riskini azalttığını söyledi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Londra Moda Haftası:‘Kusura bakma Covid-19 ama modayı durduramazsın’24 Eylül 2020 Perşembe 19:20
  • Bilim adamları keşfetti. Dünya'nın etrafında dönüyor24 Eylül 2020 Perşembe 14:50
  • Sınırlar açıldı alışveriş başladı24 Eylül 2020 Perşembe 14:30
  • Amazon’un ilk Türk dizisinde rol alacak isimler belli oldu23 Eylül 2020 Çarşamba 19:45
  • Yavuz Bingöl: Yandaşlık kötü bir şey değil23 Eylül 2020 Çarşamba 19:23
  • Hasan Şimşek; Pandemi Etkileri Yatırımcıları Gayrimenkule Yönlendirdi !23 Eylül 2020 Çarşamba 14:10
  • Suudi Arabistan'da Umre Ziyaretleri 4 Ekim'den Sonra Kademeli Olarak Başlatılacak23 Eylül 2020 Çarşamba 13:08
  • Kumarda genetik yatkınlık var22 Eylül 2020 Salı 22:07
  • Burçları 21 eylül haftasında neler bekliyor?22 Eylül 2020 Salı 13:50
  • Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte taşıt kredisi faiz oranları22 Eylül 2020 Salı 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti