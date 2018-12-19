  • BIST 91.952
  • Altın 213,383
  • Dolar 5,3162
  • Euro 6,0624
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Mckenzy’deki evkaf malı üzerine inşa edilen eğlence merkezleri hakkında araştırma

»
Fileleftheros “Devren Kiralamalar ve Vergi Kaçakçılığı… McKenzy Bölgesindeki İç Etmelerle İlgili Araştırma Başsavcılığa” başlıklı haberinde McKenzy’deki durumla ilgili araştırma konusunun geçen hafta Rum meclisinin kapalı oturumunda ele alındığını yazdı.
Mckenzy’deki evkaf malı üzerine inşa edilen eğlence merkezleri hakkında araştırma

Larnaka’nın McKenzy olarak bilinen bölgesindeki Evkaf’a ait arazi üzerine inşa edilen ev ve eğlence merkezlerinin yasadışı el değiştirdiği, Kamu Kredileri Fonu’ndan alınan inşaat kredilerinin ödenmediği, şehircilik projelerine uyulmadığı gibi gerekçelerle Rum Başsavcılığının araştırma yaptığı haber verildi.

Fileleftheros “Devren Kiralamalar ve Vergi Kaçakçılığı… McKenzy Bölgesindeki İç Etmelerle İlgili Araştırma Başsavcılığa” başlıklı haberinde McKenzy’deki durumla ilgili araştırma konusunun geçen hafta Rum meclisinin kapalı oturumunda ele alındığını yazdı.

Habere göre McKenzy bölgesindeki eğlence merkezleri Evkaf’a ait Kıbrıs Türk malı üzerine inşa edildi. Arazi Rum yönetimi tarafından 17 arsaya bölündü. 14 arsa Larnaka Belediyesi tarafından Rum göçmenlere verildi ve bu kişiler 1987’de kendi imkânlarını ve Kamu Kredileri Fonu’ndan aldıkları kredilerle eğlence merkezlerini inşa etti. Geri kalan boş arsalar 2012’de, Larnaka’daki Piyale Paşa Sokağı’nın düzenlenmesinden etkilenen 3 lokantacıya verildi. İki lokantacı arsaların kullanım haklarını sattı veya devretti. Konuyla ilgili “yasadışı devren kiralama ve vergi kaçakçılığı” soruşturmaları da yürütülüyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mckenzy’deki evkaf malı üzerine inşa edilen eğlence merkezleri hakkında araştırma19 Aralık 2018 Çarşamba 14:45
  • Hacıgeorgiyu AB-Türkiye karma komite toplantısı için Ankara’ya gidiyor19 Aralık 2018 Çarşamba 14:40
  • Rum kesimindeki kumarhanelerden 6 milyon euro gelir elde edildi19 Aralık 2018 Çarşamba 14:35
  • YKP:Yine görüştüler, umut yok19 Aralık 2018 Çarşamba 13:08
  • İsrail Büyükelçisi’nden üçlü zirve öncesi iş birliği mesajı18 Aralık 2018 Salı 14:10
  • Hristodulidis zirve çerçevesinde Katrugalos ile görüştü18 Aralık 2018 Salı 13:55
  • “Lute prosedürü adım adım”18 Aralık 2018 Salı 13:50
  • Lute Ocak 2019'da yeniden gelecek18 Aralık 2018 Salı 13:46
  • Lute ile Akıncı yeniden görüştü. Sözcü açıklama yaptı. Detay yok!18 Aralık 2018 Salı 13:32
  • Lute ve Akıncı yarın yeninden görüşecek17 Aralık 2018 Pazartesi 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti