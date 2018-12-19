Mckenzy’deki evkaf malı üzerine inşa edilen eğlence merkezleri hakkında araştırma

Larnaka’nın McKenzy olarak bilinen bölgesindeki Evkaf’a ait arazi üzerine inşa edilen ev ve eğlence merkezlerinin yasadışı el değiştirdiği, Kamu Kredileri Fonu’ndan alınan inşaat kredilerinin ödenmediği, şehircilik projelerine uyulmadığı gibi gerekçelerle Rum Başsavcılığının araştırma yaptığı haber verildi.

Fileleftheros “Devren Kiralamalar ve Vergi Kaçakçılığı… McKenzy Bölgesindeki İç Etmelerle İlgili Araştırma Başsavcılığa” başlıklı haberinde McKenzy’deki durumla ilgili araştırma konusunun geçen hafta Rum meclisinin kapalı oturumunda ele alındığını yazdı.

Habere göre McKenzy bölgesindeki eğlence merkezleri Evkaf’a ait Kıbrıs Türk malı üzerine inşa edildi. Arazi Rum yönetimi tarafından 17 arsaya bölündü. 14 arsa Larnaka Belediyesi tarafından Rum göçmenlere verildi ve bu kişiler 1987’de kendi imkânlarını ve Kamu Kredileri Fonu’ndan aldıkları kredilerle eğlence merkezlerini inşa etti. Geri kalan boş arsalar 2012’de, Larnaka’daki Piyale Paşa Sokağı’nın düzenlenmesinden etkilenen 3 lokantacıya verildi. İki lokantacı arsaların kullanım haklarını sattı veya devretti. Konuyla ilgili “yasadışı devren kiralama ve vergi kaçakçılığı” soruşturmaları da yürütülüyor.