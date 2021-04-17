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MDP:''Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili tam bilgi sahibi olmadan açıklamalar yapılıyor''

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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde büyük ses getiren “kuran kurslarının yasaklandığı” şeklindeki haberin, “tamamen asılsız ve asparagas” olduğunu kaydetti.
MDP:''Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili tam bilgi sahibi olmadan açıklamalar yapılıyor''

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde büyük ses getiren “kuran kurslarının yasaklandığı” şeklindeki haberin, “tamamen asılsız ve asparagas” olduğunu kaydetti.

Büsküvütçü yazılı açıklamasında, dün açıklanan Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili tam bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olan herkesin “yalan yanlış açıklamalar” yapmaya başladığını ve halen devam ettiğini kaydetti.  

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kuran kurslarının yasaklanması gibi bir durum söz konusu değildir” diyen Büsküvütçü, şunları dile getirdi:

“Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ki kuran kurslarının KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözetiminde ve kontrolünde olduğu noktasındadır. Bazı yayın organları halkı bu konuda yanlış bilgilendirerek büyük bir oyun oynamaktadır. Fakat ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da yanlış bilgilendirilmiştir. Bu yanlış bilgilendirilmenin akabinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yargısına haksız ithamlarda bulunarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep açıklamalar yapmak zorunda bırakılmıştır.

Kıbrıs Türk tarihini incelediğimizde Kıbrıs Türkleri Müslüman Türk kimliğinden vazgeçirilmek istenmiştir. Fakat Kıbrıs Türkü milli ve manevi değerlerinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. 1876 dan beri önce İngiliz’e sonra Rum’a karşı varoluş mücadelesini Müslüman Türk kimliğiyle sürdürmüştür ve Kıbrıs Türkleri Müslüman Türk olmanın bedelini en ağır şekilde ödemiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin din kisvesi altında FETÖ denilen hain yapı gibi tarikatların ve islam maskesi takmış emperyalist uşaklarının yapılanmasını engellemek maksadıyla varolan bu kanunları uygulaması gayet doğaldır. Zira yüce dinimizi kullanan emparyalist uşaklarının neler yaptıklarını yakın tarihimizde FETÖ denen illet yapının Türkiye Cumhuriyeti'nde giriştiği hain derbe teşebbüsüyle yaşamış bulunmaktayız.”

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