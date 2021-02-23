MEB Yükseköğrenim Daire Müdürü: 3 haftada 3 bin öğrenci geldi

MEB Yükseköğrenim Daire Müdürü Ziya Öztürkler:3 haftada 3 bin öğrenci geldi

Yüksekögrenimle ilgili herkes bi şeyler yazdı, konuştu. Aylardır çalışılmış; gerekli paydaşların görüşleri alınarak son hali verilmiş ve Bakanlığımız tarafından karar bakanlar kuruluna gönderilerek yasallaşmıştır.

Mezuniyet aşamasında olan ve uygulama gerektiren bölümlerde okuyan öğrencilerin adaya çağrılması ekonomik anlayış temelinde alınan bir karar değildir. Bu karar eğitim kalitesi, öğrenciye karşı sorumluluklarımızı, ülkenin üniversitelerinin prestijini açısından atilmasi gerekli bir adımdı.

Tüm Dünya'da da bu yönde kararlar alındığı ortadadır.

Ne güzel bir gelişme ki üç haftada 3000'in üzerinde öğrencinin ülkemize güvenli bir şekilde girişi sağlandı.

Böylesi bir dönemde öğrencinin karantina ücretini tartışmaya gerek yok, pandemi sürecinde öğrenciyi cezalandırmak doğru bir yaklaşım olmazdı. Ters bir karar önümüzdeki yılda telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğururdu.

Bu ülkede yükseköğrenim öğrenciyle ayağa kalkar, on line eğitimle değil. Tedricen ve güvenli öğrenci gelişine herkes destek olmalı.