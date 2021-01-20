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MEB,online eğitim konusunda çalışma başlattı

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MEB,online eğitim konusunda çalışma başlattı
MEB,online eğitim konusunda çalışma başlattı

Bakan Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak 82 bin aktif öğrencinin 40 bine yakının yurtdışında online eğitim aldığını ve hangi fakülte ve bölümlerde yüz yüze eğitime ihtiyaç olunabileceğini masaya yatırdıklarını söyledi.

YÜZYÜZE EĞİTİM NİSAN'DA 

“Tabii ki uygulamalı fakültelerde, iki yıllık ön lisans programlarında ve hazırlık sınıflarında okuyan ve mücbir sebeplerle adaya gelemeyen öğrencilerin, kaliteli yüz yüze eğitim için adaya gelip 1 Şubat itibari ile eğitimlerine başlayabilmeleri için adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu süreçte, Karantina ücretleri tarafımızca karşılanacaktır. Bizim yaptığımız planlamaya göre ve YÖDAK’ın yarın yapacağı toplantıdan sonra, adaya yüz yüze eğitimi tekrardan kavuşturma koşullarının ne olacağı netleşecektir. Nisan’dan itibaren tam olarak yüz yüze eğitime kavuşturmayı planlıyoruz'' dedi.

''Aşılama işlemini tamamlayan çocukların bir antikor testi ve bir PCR ile adaya gelebilme durumları da son Bakanlar Kurulunda konuşulan konular arasındaydı. Tabi ki bilim uzmanlarının da bu konudaki düşünceleri alındıktan sonra süreç netleşecektir. Bu dönem sonunda bu süreç Şubat’a yetişmezse, Nisan’da öğrencilerimizle ile buluşacağız. Kaybedilen eğitim süreleri, eğitim sezonunun sonuna eklenecektir''

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