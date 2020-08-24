Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre Kıbrıs meselesiyle ilgili mesaj yayımladı

Rum Savunma Bakanı Petridis’in gerek Fransa gerekse diğer dost dediği bazı ülkelerle deniz kuvvetlerinin bölgedeki varlığının yükseltilmesi kararı almalarını şiddetle kınıyoruz.

Rum-Yunan ikilisini şımartmakla bölgede uzlaşı ve paylaşım anlayışının berhava olmasına sebep olanlar Birleşmiş Milletlerin kuruluş amaçlarını da yok etmektedirler. Birleşmiş Milletlerin daimi konsey üyesi Fransa ve Amerika’nın işgal altındaki Kıbrıs Cumhuriyetine verdikleri destek, yaptıkları anlaşmalar 1959-1960 Londra ve Zürih anlaşmalarına da aykırıdır.

Uzak denizlerden ve okyanuslardan yapılan bu desteklerle Rum kesimi savaş çıkarırsa bu emperyalist ülkeler de acaba savaşa mı girecekler? Fransa’nın ezeli bir Türk düşmanlığını anlamak mümkün değildir.

Doğu Akdeniz de Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve menfaatleri Rumların Fransa’yla ve diğer bazı ülkelerle yaptıkları ve yapacakları askeri ve siyasi anlaşmalarla asla engellenemez. Müzakere yolları dururken silahlanma ve Askeri Eğitimler alma çılgınlığı doğru yaklaşımlar değildir. Rumları ve destekçilerini sağduyuya davet ediyoruz.