  • BIST 2.087,44
  • Altın 931.982
  • Dolar 14.7325
  • Euro 16.1486
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Meclis Başkanı Töre, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
Meclis Başkanı Töre, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Töre, 14 Mart Tıp Bayramı dolaysısıyla yayımladığı mesajında, Covid-19 ile mücadelede ön saflarda yer alan hekimlere ve sağlık çalışanlarına sergiledikleri “özveri ve fedakarlıktan” dolayı teşekkür ederek, “Sağlıkçılarımız salgın sürecinin en yaygın döneminde artan iş yüküyle büyük sorumluluklar üstlenerek olağanüstü bir çaba gösteren, gece gündüz demeden, ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalarak virüs bulaşı riski altında hastalara şifa olmuşlardır” dedi.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“14 Mart 1827 tarihinde II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin kurulması ile Anavatan Türkiye'de modern tıp eğitimi başlamıştır. Tıp alanında atılan bu önemli adım ile okulun kuruluş günü olan 14 Mart, bu gün ‘Tıp Bayramı’ olarak kutlanmaktadır.

İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza gönül borcumuz vardır. 

Onlar, icra ettikleri bu meslekle insan hayatına doğrudan dokunan, Allah’ın insana takdir ettiği hayatın kalitesini yükselten bir konumda bulunmaktadırlar. Dolayısıyla hekimlerimize kalkan elleri affetmek mümkün değildir.

Hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızın işlerini iyi yaptıklarında hastalarından ve onların yakınlarından aldıkları dualar herhalde hiçbir maddi karşılıkla ölçülemez.

Kıbrıs Türk halkı olarak yaklaşık iki yıldır dünyamızı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadelede ön saflarda yer alan hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın sergilediği özveri ve fedakârlık için minnettarız. 

Sağlıkçılarımız salgın sürecinin en yaygın döneminde artan iş yüküyle büyük sorumluluklar üstlenerek olağanüstü bir çaba gösteren, gece gündüz demeden, ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalarak virüs bulaşı riski altında hastalara şifa olmuşlardır.

Bu duygu ve düşüncelerle yüce mesleklerini icra ederken hayatlarını kaybeden hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 

Türk ulusuna ve insanlığa hizmetleri için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyor ve Tıp Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı14 Mart 2022 Pazartesi 11:51
  • Akaryakıt zamları toplu taşımacılığı durdurdu14 Mart 2022 Pazartesi 11:45
  • Başbakan Sucuoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı14 Mart 2022 Pazartesi 11:32
  • BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, tüm sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı’nı kutladı14 Mart 2022 Pazartesi 11:28
  • Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Uyardı14 Mart 2022 Pazartesi 11:23
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar14 Mart 2022 Pazartesi 09:58
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?14 Mart 2022 Pazartesi 09:54
  • Nacit Lama Altuğ Çift Erkek ve Karmalar Anı Turnuvası gerçekleştirildi14 Mart 2022 Pazartesi 09:53
  • İçişleri Bakanı Ünal Üstel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı14 Mart 2022 Pazartesi 09:50
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?14 Mart 2022 Pazartesi 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti