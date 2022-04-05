Meclis’te 19 konuşma yapılacak

V. GÜNCEL KONUŞMALAR:
1. Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Kudret Özersay’ın, “Halkın Eriyen Alım Gücü ve Siyaset Ahlakı” konulu güncel konuşma istemi.
2. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, “Son Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi.
3. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe’nin,“Ne Yapacağını Şaşıran Hükümet’in Ülke Turizmini Getirdiği Nokta” konulu güncel konuşma istemi.
4. Halkın Partisi Girne Milletvekili Sayın Jale R. Rogers’ın, “Kanser Haftasının Düşündürdükleri” konulu güncel konuşma istemi.
5. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in,“Sözde Belediye Reformu” konulu güncel konuşma istemi.
6. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, “ Hükümetin Sokakla İmtihanı” konulu güncel konuşma istemi.
7. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Şifa Çolakoğlu’nun, “Mütemadiyen Kaos” konulu güncel konuşma istemi.
8. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sıla Usar İncirli’nin, “Sağlık Ekonomisi Üzerine Somut Öneriler” konulu güncel konuşma istemi.
9. Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Ayşegül Baybars’ın, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi.
10. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Filiz Besim’in, “Kanserde Bir Politikamız Var Mı? Ve Dayanılmaz Hale Gelen İlaç Eksikliği” konulu güncel konuşma istemi.
11. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Doğuş Derya’nın, “ İnsanca Yaşam Hakkını Gasp Eden Hükümet” konulu güncel konuşma istemi.
12. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma istemi.
13. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Ongun Talat’ın, “ Demokrasi 101” konulu güncel konuşma istemi.
14. Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Sayın Ziya Öztürkler’in, “ Kalite Süreçleri ve Yansımaları” konulu güncel konuşma istemi.
15. Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Sayın Hasan Küçük’ün, “Yerel Yönetimler Reform Süreci ve Sonuçları” konulu güncel konuşma istemi.
16. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin, “Hükümetin İştahı” konulu güncel konuşma istemi.
17. Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, “Kulak Paraları ?” konulu güncel konuşma istemi.
18. Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Sayın Emrah Yeşilırmak’ın, “Muhalefetin Yerel Yönetimler Reformu’” konulu güncel konuşma istemi.
19. Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın, “Küresel Kalkınma Amaçları’nın KKTC’de Kabulu” konulu güncel konuşma istemi.
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