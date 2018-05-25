Mediar son seçim anketini açıkladı! İşte çok çarpıcı sonuçlar..

Mediar'ın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 43.50. Erdoğan’ın ikinci turdaki rakibiyse yüzde 22.20 ile Muharrem İnce oluyor. Ankete göre Meclis çoğunluğu ise 'Millet İttifakı'nın gözüküyor...

Mediar Araştırma’nın son anketine göre 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 43.50. Ankete göre ilk turda yüzde 50+1’i bulamayan Erdoğan’ın ikinci turdaki rakibiyse yüzde 22.20 Muharrem İnce olacak. Milletvekili seçimlerinde ise Meclis'te çoğunluğun muhalefetin eline geçeceği görülüyor. Mediar son anketini 22-23 Mayıs tarihlerinde, 26 ilde 4 bin 268 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptı. İşte yüzde 1.5 hata payıyla sonucu açıklanan anketin sonuçları

ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE... “24 Haziran’da hangi adaya oy vereceksiniz” sorusuna ‘AK Parti’nin adayı Tayyip Erdoğan’ yanıtı verenlerin oranı yüzde 43,50.... Erdoğan’ı yüzde 22.20 ile CHP’nin adayı Muharrem İnce takip ediyor. Üçüncü sıradaysa yüzde 19.31 ile İYİ Parti adayı Meral Akşener bulunuyor.

Diğer Cumhurbaşkanı adayların oy oranlarıysa şöyle: HDP adayı Selahattin Demirtaş 12.79... Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 1.61... Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek 0.60...

CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI NE... Ankette katılımcılara hangi partiye oy verecekleri de soruldu. Buna göre AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nı tercih edenlerin oranı yüzde 45.63. Sonuçlara göre AK Parti yüzde 39.61, MHP 5.31, BBP de yüzde 0.71 oy alıyor.

MECLİS'TE ÇOĞUNLUK MUHALEFETİN... CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti’nin 'Millet İttifakı'nın aldığı oy ise yüzde 42.5... HDP de yüzde 11.39 oy alarak barajı geçiyor ve Meclis’te koltuk elde edebiliyor. Bu durumda Meclis'te çoğunluk muhalefetin eline geçmiş gözüküyor...

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri ile 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu sonuçları karşılaştırıldığında Cumhur ittifakını oluşturan AK Parti-MHP blokunun büyük şehirlerde ve toplumun daha yüksek eğitim alan kesimlerinde bir miktar destek kaybına uğradığı görülüyor.

Türkiye çapında %10 civarındaki bu kaybın henüz Cumhur İttifakı tarafından telafi edilemediği, bu kesimlerin iktidar blokundan uzaklaşma eğiliminin sürdüğü tespit edildi.

MEDİAR'IN DEĞERLENDİRMESİ... Mediar Araştırma, son anketine ilişkin şu yorumu yaptı: “Seçimlere bir ay kala muhalefetin hazırlıksızlığının kendileri açısından telafi edilmiş gibi görünmektedir.”