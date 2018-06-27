Mehmet Altan 1,5 yıl sonra tahliye edildi!

İstanbul Üniversitesi’nde 30 yıl sürdürdüğü hocalık görevinden KHK ile uzaklaştırılan iktisat profesörü, gazeteci ve yazar Mehmet Altan, tahliye edildi.

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile birlikte müebbet hapse mahkûm edilen Mehmet Altan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararının ardından 22 Eylül 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’den çıktı. Mehmet Altan, güvenlik güçlerince Silivri otoyolu üzerinde bulunan Karbey Dinlenme Tesisleri’ne bırakıldı.

Mehmet Altın tahliyenin ardından yaptığı açıklamada “11 Ocak’ta bir şekilde Şahin Alpay’ı da bırakmadılar beni de bırakmadılar. İnşallah bir normale dönüşün, hukukun demokrasiye dönüşün başlangıcı olur. Gözaltına bile alınmamam gerekirdi.” ifadelerini kullandı.