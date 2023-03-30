Mehmet Aslantuğ, TİP'ten milletvekili adayı oldu

Deprem sonrasında yaptığı paylaşımlardan dolayı TRT'deki dizisinin kadrosundan çıkarıldığı iddia edilen oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adaylığına başvurdu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum. TİP senin kaptan" dedi.

Uzun yıllardır rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Mehmet Aslantuğ, deprem sonrası yaptığı paylaşımlardan dolayı TRT ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Türkiye İşçi Partisi'nden gelen teklifi değerlendiren Aslantuğ, siyasete atıldı.

Erkan Baş: TİP senin kaptan

Mehmet Aslantuğ, seçimlere sayılı günler kala Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı oldu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise Aslantuğ için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum TİP senin kaptan" ifadelerini kullandı.