Mehmet Şimşek: Türkiye’nin rasyonel zemine dönme dışında bir seçeneği kalmadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Yeni Bakan Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den teslim aldı. Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarında değişim mesajı vererek "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır" diye konuştu.

Devir teslim töreninde konuşan Şimşek, Bakan Nebati döneminde yatırım ve istihdamda önemli başarılar elde edildiğini söyleyerek kendisini teşekkür etti. Şimşek, temel hedeflerinin toplumun refahını artırmak olduğunu belirterek enflasyonla mücadele mesajını verdi.

"Uluslararası normlara uygunluk temel hedefimiz olacak"

Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır" dedi, şeffaflık ve öngörülebilirlik vurgusu yaptı. Şimşek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sosyal refahı artıracağız. Bu hedefe ulaşmada şeffaflık, öngörülebilirlik, uluslararası normlara uygunluk temel hedefimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Enflasyonla mücadele temel politikamız olacak.

Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Orta vadede enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi ülkemiz için Hayati önem taşımaktadır. Bugün sayın bakanımızdan devraldığımız bayrağı daha da yukarı çıkarmak için gece gündüz çalışacağız. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız."

"Ağır bir görev verildiğini biliyorum"

Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele konusunda Merkez Bankası'na destek verilmesinin temel politikaları olacağını açıkladı.

Yeni Bakan, sözlerini "Bana ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız" ifadeleriyle tamamladı.

Nebati'den Şimşek'e: "Başarılı olacağına inancım tam"

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Üstlendiğimiz her vazife milletimize hizmet sevdamızın kıymetli ve eşsiz birer durağı olmuştur. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 3 dönem milletvekilli MKYK üyeliği genel başkan yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı ve Bakanlığı gibi birçok görevi en iyi şekilde ifa etmek için tüm gayreti gösterdim. Yüreği Türkiye Yüzyılı sevdası ile çarpan bir kardeşliniz olarak beni bütün bu makamlarda görev alma onuruna eriştiren rabbime hamdediyorum.

Özellikle son beş yılda bir yandan küresel ve bölgesel gelişmelerin neticesinde karşı karşıya kaldığımız zorlu sınamaları aşmak bir yandan da yerli ve mili bir üretim ekonomisinin ülkemizde giderek güçlenmesini sağlamak için mesai arkadaşlarım ve milletimizle yan yana esaslı bir mücadele verdik bu yolculukta güçlü ve kararlı liderliği ile her alanda ülkemizin önünü açarak bizleri Türkiye Yüzyılı vizyonumuza adım adım taşıyan başta cumhurbaşkanımız olan tüm kabine arkadaşlarıma, bakanlığımız bünyesinde birlikte mesai yapma imkanı bulduğum sayın Berat Albayrak ve Lütfü Elvan’a bakan yardımcılarıma, ülkemiz için beraberce ter döktüğümüz özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sayın bakanımızın yeni dönemde başarılı olacağına inancım tamdır. Türkiye Yüzyılı için tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davamız için durmak yok yola devam diyerek sizleri muhabbetle selamlıyorum."