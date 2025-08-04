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Mehmet Şimşek: Yıllık enflasyon son 12 ayda yüzde 33,5’e geriledi

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Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5’e geriledi" dedi.
Mehmet Şimşek: Yıllık enflasyon son 12 ayda yüzde 33,5’e geriledi

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5’e geriledi" dedi.

"Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet enflasyonu üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50’nin altına indi" diyen Şimşek, dezenflasyon sürecinin hedefleri doğrultusunda ilerlediğini de kaydetti. Şimşek, "Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

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