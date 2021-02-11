Mehmetçik'te son durum ne ? Başkan vaka sayısını açıkladı !

Mehmetçik'te yeni covid-19 vakaları var.Dün 4 vaka tespit edildiği duyurulmuştu.

Dün yapılan 505 test sonucu vaka sayısı 10'a yükseldi.

Karantina otelinde pozitifleşen 3 vakanın ardından Mehmetçik'te pozitif vaka sayısı 13'e yükseldi

Mehmetçik'te vaka sayısı 13'e yükseldi!

Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli'den açıklama:

Sevgili arkadaşlar. Dün yapılan PCR taraması sonucu Mehmetçik sakini 6 pozitif vaka tespit edilmiştir maalesef. Şu anda hastanede tedavi gören 7 pozitif arkadaşımız ile toplam 13 vakamız var. Tümü Mehmetçik’ten.

Pozitif olan arkadaşlara ulaşıldı ve şu anda evlerinde tümü izole. Temaslıları için çalışıyoruz.

Şu anda bulaş her yerde olabilir. Dolayısı ile evlerimizden çıkmamamız, maske, hijyen ve mesafe kurallarına titizlilikle uymamız son derece önemli. Zabıtalarımız tedbirlerini çok daha fazla artıracaktır.

Lütfen kendimizi ve ailemizi koruyalım. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Sevgiyle kalın...