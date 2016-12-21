Meksika'da patlama: 29 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da Tulpetec kentinde yer alan San Pablito havai fişek pazarında büyük bir patlama yaşandı.

Başkent Mexico City yakınlarında bulunan Tulpetec'te, Noel ve yılbaşı dolayısı ile havai fişek satışı için kurulan pazarda meydana gelen patlamada 29 kişinin öldüğü ve 60 kişinin de yaralandığı bildirildi. Facia sonrası can kaybının artabileceği belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto da sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İŞTE PATLAMA ANLARI: