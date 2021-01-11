Melek İpek'in serbest bırakılması için sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı

Antalya’da, ellerini kelepçeleyip kendisine saatlerce şiddet uygulayan ve çocuklarını öldürmekle tehdit eden eşi Ramazan İpek'i, kendisini korumaya çalışırken av tüfeğiyle öldürmekten tutuklanan Melek İpek'in serbest bırakılması için sosyal medyada yüzlerce kişi paylaşım yaptı.

Antalya Döşemealtı L Tipi Cezaevi’nde kalan Melek İpek’i ziyaret eden Avukat Ahmet Onaran, müvekkilinin sağlık durumuyla ile ilgili sıkıntıları cezaevi yetkililerine bildirdiğini açıkladı.

Onaran, "Kızlarını çok özlediğini, desteğiniz, duyarlılığınız ve dualarınız için çok teşekkür ettiğini, adaletin yerini bulacağını ve bir an önce evlatlarına kavuşacağını söyledi. Burada nasılsın diye sorduğumda ‘En azından burada dayak yok’ diye cevap verince tutulup kaldım” dedi.

Sekiz ve altı yaşlarında iki kız çocuğu annesi olan İpek, 12 yıllık evliliğinin ilk yıllarından beri eşi Ramazan İpek'ten şiddet gördüğünü söylüyor. Ramazan İpek, perşembe gecesi çocuklarının gözü önünde Melek İpek’e şiddet uyguladı, ardından tüfeğiyle Melek İpek'in yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine vurdu. Baygınlık geçiren Melek İpek'i kelepçeleyip banyoya götüren Ramazan İpek, şiddet uygulamaya devam etti.

Melek İpek'in ifadesine göre cuma sabah saatlerinde evden servise çıkmadan önce kendisine ve kızlarına ölüm tehditleri savuran Ramazan İpek'in tehditleri geri döndüğünde de devam etti. Bu sırada eline av tüfeğini alan Melek İpek, eşinin evden çıkmasını istedi. İkili arasında yaşanan arbede sırasında tüfeğin ateş almasıyla vurulan Ramazan İpek, yaşamını yitirdi. Eşinin cep telefonundan 112'yi arayan Melek İpek, eve gelen jandarma tarafından kelepçeleri çıkartıldıktan sonra gözaltına alındı.