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Memur-Sen, postane önünde yapılacak eylem ve basın açıklamasında yerini alacağını açıkladı

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Memur-Sen, Lefkoşa Merkez Postanesi önünde yapılacak eylem ve basın açıklamasında yerini alacağını açıkladı.
Memur-Sen, postane önünde yapılacak eylem ve basın açıklamasında yerini alacağını açıkladı

Memur-Sen, Lefkoşa Merkez Postanesi önünde yapılacak  eylem ve basın açıklamasında yerini alacağını açıkladı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, Girne Posta Dairesi’nde yapılacak eylem için geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ve Kamu İşçileri Sendikası ile birlikte ortak eylem kararı alındığını, ancak KTAMS’ın basın açıklamasında sendikalarının adının bulunmamasının aymazlık olduğunu savundu.

Manga, KTAMS yöneticilerinin, Memur-Sen’i yokmuş gibi addederek açıklama yaptığını ileri sürerek, buna rağmen Memur-Sen’in ,  Lefkoşa Merkez Postanesi önünde yapılacak  eylem ve basın açıklamasında yerini alacağını duyurdu.

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