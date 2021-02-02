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Memur-Sen’den “HP Kesintileri Faiziyle Geri Ödensin” Talebi

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), hükümetin kısmi kapanma kararına destek verdiklerini ancak kamu çalışanı ve emeklilerin HP ödeneklerine el konulmasına asla onaylamadıklarını belirterek, kesintilerin yasal faiziyle geri ödenmesini talep etti.
Memur-Sen’den “HP Kesintileri Faiziyle Geri Ödensin” Talebi

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), hükümetin kısmi kapanma kararına destek verdiklerini ancak kamu çalışanı ve emeklilerin HP ödeneklerine el konulmasına asla onaylamadıklarını belirterek, kesintilerin yasal faiziyle geri ödenmesini talep etti.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin Pandemi ile mücadele çerçevesinde, geç de olsa almış olduğu kısmi kapanma tedbirlerine, yetersiz bulmakla beraber tam destek verdiklerini, ancak, kaynak yaratma gerekçesi ile,  Kamu çalışanı ve emeklilerin yasal ve anayasal hakları olan HP ödeneklerine el konulmasına, asla onay vermediklerini belirtti.

Kamu çalışanı ile emeklilerin, faiz ödemesiz, geri dönüşü belirsiz bir kredi kaynağı olarak görülmesini, gayri etik olarak gördüklerini söyleyen Manga, “Kesintilerin geri ödenmesini yasal faizi ile talep ediyoruz” dedi.

İş adamları ve emlakçıların temsilcisi olan zatların, kamu çalışanları ile emeklilerin maaşından, daha fazla kesinti yapılması yönünde, yaptıkları çağrıları, Memur-Sen olarak yüzsüzlük ve hadsizlik olarak değerlendirdiklerini ifade eden Manga, pandemi ile mücadelenin, toplumsal bir sefereberlikle başarılacağına inandıklarını kaydetti.

Memur-Sen, hükümeti kaynak yaratılması amacıyla aşağıdaki önerileri hayata geçirmeye davet etti;
“KKTC’de faaliyet gösteren tüm bankaların, 2020 net karlarının yüzde 10’una el konulması. Taşınmaz mülk sahiplerinin, satış ve/veya kira gelirlerinin yüzde 5’i oranında bir varlık vergisi alınması. PAndemi döneminde hiç kapanmayan, aksine gelirlerini yüzde 100’ü aşan oranlarda arttıran, market, eczane, benzinci, fırın gibi işletmelerin 2020 kar oranlarının yüzde 5’ine, devletçe el konulması. İhtiyaç fazlası, ihraç ürünlerine teşvik ödemesi yerine, ihracat vergisinin getirilmesi. Beyan ettikleri gelir vergisini ödemeyen, hatta zarar gösteren, ancak aile bireyleri, her yıl son model araba değiştiren, sermaye sahiplerinin, devletçe mercek altına alınmasını ve vergilendirilmesi. 2021 Mali yılı bütçesinde, siyasi partilere yardım kaleminin yüzde 50’sinin iadesiz kesilmesini ve pandemi ile mücadelede kullanılması. Toplum bağışıklığını kazanabilmemiz amacıyla, tüm halkımızın aşılanmasının süratle tamamlanması için gerekli çalışmaların ivedi olarak yapılması”

Manga, bu önerilerin ısrarlı takipçisi olacaklarını belirterek, devlete karşı yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin, Kamu çalışanı ile emeklileri şamar oğlanı yerine koymasına asla ve asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı

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