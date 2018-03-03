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Memurlar Kooperatifi (ME-KOOP), Uluslararası Kooperatifler Birliği’ne üye oldu.

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Memurlar Kooperatifi (ME-KOOP), Uluslararası Kooperatifler Birliği’ne üye oldu.
Memurlar Kooperatifi (ME-KOOP), Uluslararası Kooperatifler Birliği’ne üye oldu.

ME-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Barçın, konuya ilişkin açıklamasında, Şubat 2018 tarihi itibariyle International Co-operative Alliance (Uluslararası Kooperatifler Birliği) asli üyesi olarak kabul edildiğini kaydetti.

Barçın, Memurlar Kooperatifi’nin, Kıbrıs’ın hem Kuzey hem de Güney’inde “Üst Kooperatif” olmayıp, Uluslararası Kooperatifler Birliği’ne üye olan ilk kooperatif olduğunu ifade etti.

Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin 1895 yılında Londra’da kurulduğunu  ve temel amaç olarak, dünya çapında, özerk kooperatiflerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlamayı kendine hedef edindiğini belirten Barçın şöyle devam etti:

“Kooperatifler arasında karşılıklı yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayarak kooperatifçiliğin gelişmesine katkıda bulunan, kooperatifler arası bilgi ve tecrübe değişiminin sağlanması için bilgi derlemeyi ve koopratifçiliği uluslararası alanda tanıtmayı, yaygınlaştırmayı ve savunmayı kendine ilke edinmiş 77 ülkeden 200’den fazla üyesi bulunan uluslararası bir birliktir.

Uluslararası bir platformda ülkemiz kooperatifçiliğini geliştirmeye yönelik temsiliyet hakkı elde etmemiz aynı zamanda ülkemiz kooperatiflerinin uluslararası alanda kabul görmesinin kapılarını da açmış olup bu gelişmeyi kamu oyunun ve tüm kooperatiflerin bilgisine sunarız.”

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