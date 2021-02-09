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Mengi Cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı!

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Lefkoşa’da meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma da meseleye bağlantısı görülen zanlılar Cemaliye Onyıldız ve Sinem Cesuroğlu dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mengi Cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı!

 Lefkoşa’da meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma da meseleye bağlantısı görülen zanlılar Cemaliye Onyıldız ve Sinem Cesuroğlu dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı Cemaliye Onyıldız’ın konuşma ve duyma engelli olmasından ötürü davayı anlayabilmesi için özel tercüman hazır edildi.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis müfettişi Fikri Sergil olayla ilgili bulguları aktardı. Sergil 5 Şubat 2021 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Lefkoşa'da Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan ikametgâhın banyo odası içerisinde kafasına almış olduğu darbeye müteakip yaşamını yitiren Halil İbrahim Mengi’nin cesedinin bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin soruşturma başlattığını belirtti. Sergil yürütülen soruşturma kapsamında evde gerçekleştirilen incelemede ikametgâh içerisinde bulunan Salon, Mutfak, Koridor ve banyo odalarında bulunan birçok kan örneği bulunduğunu söyledi.

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Polis müfettiş muavini Sergil, ayrıca ikametgâhın koridor kısmında bulunan çamaşır makinesi arkasında saklı vaziyette üzerinde kan bulunan 1 adet 44 cm Tahta saplı Keser ve 1 adet 30 cm İngiliz anahtarı bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, ikametgâhın içerisinde bulunan ve üzerinde kan olan 3 çift terlik, Yine mutfak içerisinde bulunan çöp naylonu içerisinden 1 adet maktule ait kafatası parçası olduğuna inanılan kemik parçası ile yerde maktule ait olduğu düşünülen kanlı saç örneği bulunduğunu ifade etti. Polis Müfettişi Fikri Sergil yine çamaşır makinesi içerisinde bulunan üzerinde kan lekesi tespit edilen kadın kıyafetleri tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis huzurda bulunan zanlıların ikametgâhın salon kısmında tespit edildiği ve üzerlerinde kan lekesi olduğu için şüpheli olarak tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

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Polis Müfettişi Sergil, zanlıların 6 Şubat tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri aldığını dile getirerek, bu süre içerisinde söz konusu ikametgâhta yeniden arama yapıldığını ve başka emarelerin de zapt edildiğini anlattı. Zanlıların doktor kontrolünden geçirildiğine işaret eden polis, zanlı Sinem Cesuroğlu’nun sağ kulağında sert bir cisim tarafından alınan darbeden kaynaklanan bir kesik tespit edildiğini vurguladı. Polis, konuşma ve işitme engelli zanlı Cemaliye Onyıldız’ın polise verdiği beyanda maktul Halil İbrahim Mengi tarafından cinsel tacize uğradığını belirttiğini ifade etti. Polis, maktulün ve zanlı Cemaliye Onyıldız’ın cinsel istismar sırasında giymekte oldukları kıyafetlerinin inceleneceğini, meseleyle ilgili yaklaşık 20 ifadenin daha temin edileceğini, söz konusu ikametgâhta tekrar arama yapılacağını, parmak izi araştırmalarının yapılacağını ve zanlıların Barış ve Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden kontrolden geçirileceğini belirterek, zanlıların 8 gün süreyle daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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