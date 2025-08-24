  • BIST 11372.33
Alman otomotiv devleri Mercedes-Benz ve BMW, otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek bir iş birliğine hazırlanıyor.
Mercedes modellerine BMW imzalı motor geliyor

Alman otomotiv devleri Mercedes-Benz ve BMW, otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek bir iş birliğine hazırlanıyor. Mercedes-Benz'in, modellerinde rakibi BMW’nin ürettiği B48 kodlu benzinli motoru kullanacağı iddia edilirken, görüşmelerin yıl sonuna kadar tamamlanarak anlaşmaya varılması bekleniyor.

Alman otomotiv devleri Mercedes-Benz ve BMW'nin önemli bir anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü. Eğer taraflar el sıkışırsa, Mercedes-Benz modellerinde BMW'nin ürettiği B48 kodlu 2.0 litrelik benzinli motor kullanılacak.

Autocar'a konuşan Mercedes-Benz yetkilileri, iki marka arasında üst düzey görüşmelerin devam ettiğini ancak nihai kararın henüz alınmadığını belirtti. Tarafların yıl sonuna kadar anlaşmaya dair kesin bir adım atması bekleniyor. İş birliğinin temel amacının, her iki şirketin de maliyetlerini düşürmek olduğu ifade ediliyor.

2014'ten bu yana kullanılan motor

BMW'nin hemen her modelinde kullandığı 4 silindirli B48 motor, 2014'ten bu yana sorunsuz performansıyla biliniyor. Mercedes-Benz'in bu motoru tercih etmesi halinde, markanın daha önce Renault ve Geely ile yaptığı motor iş birliklerinden farklı olarak çok daha güçlü bir ortaklığa imza atacağı düşünülüyor.

Kaynaklara göre anlaşma sağlanırsa BMW imzalı motor, Mercedes-Benz'in CLA, GLA, GLB, GLC, C Serisi, E Serisi ve henüz tanıtılmamış yeni kompakt G Serisi modellerinde yer alacak.

