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Merit Royal Diamond’da Gökhan tepe ile nostalji rüzgârı esti

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Zamansız şarkıları ile Türk pop müziğine damga vuran Gökhan Tepe, geçtiğimiz Cumartesi, Merit Royal Diamond sahnesinde hafızalardan silinmeyecek bir konser verdi.
Merit Royal Diamond’da Gökhan tepe ile nostalji rüzgârı esti

Müzik dünyasına söz yazarlığı, besteci ve şarkıcı kimliği ile sayısız eser kazandıran Gökhan Tepe, iki bine yakın hayranına tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

Sahneye, dillerden düşmeyen şarkısı “Gel Aşkım” ile muhteşem bir giriş yapan Gökhan Tepe, Aydan Aydın imzalı kıyafeti ile de göz kamaştırdı. Otuz yılı aşkın müzik kariyerinde kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür eden Gökhan Tepe, dünden bugüne sevilen şarkılarının yanı sıra 90’lı yıllara damga vurmuş eğlenceli pop klasikleri ve arabesk şarkılarla da tam bir nostalji rüzgârı estirdi. Birbirinden özel şarkılarını hayranları ile hep birlikte söyleyen ünlü şarkıcıya "Türkan" parçasında tüm salon danslarıyla eşlik etti.

Konser öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Gökhan Tepe, yeni çıkardığı “Derde Aşık Olmuşuz” şarkısının oldukça beğenildiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, bu şarkının yeni versiyonu üzerinde çalıştığını ve Ağustos ayı başında dinleyicilerle buluşacağı müjdesini de verdi. Önümüzdeki sene meslek hayatının otuzuncu yılını kutlayacağını belirten Gökhan Tepe, “Otuz yılda biriktirdiğimiz tüm sevilen şarkılarımın yer alacağı konserlere tüm hızımızla devam edeceğiz” dedi.

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