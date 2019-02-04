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Merkel: Brexit'in yeniden müzakereye açılması gündemde değil

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Almanya Başbakanı Merkel, "Brexit anlaşmasının yeniden müzakereye açılması gündemde değil." dedi.
Merkel: Brexit'in yeniden müzakereye açılması gündemde değil

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik Avrupa Komisyonu ile yaptığı anlaşmanın yeniden müzakere edilmesini istemediklerini söyledi.

Merkel, Japonya ziyaretinde Başbakan Şinzo Abe ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Brexit anlaşmasının yeniden müzakereye açılması gündemde değil." dedi.

"Anlaşmasız Brexit'in olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz." ifadesini kullanan Almanya Başbakanı, Brexit'in anlaşmasız olması durumunda belirsizliğin artacağına işaret etti.

Merkel, "Yaratıcı olmamız gerekli. Bu konuda birbirimizi dinlemeliyiz." diye konuştu.

Merkel'in Japonya ziyareti

Öte yandan Merkel, AB ve Japonya arasında imzalanan ticaret anlaşmasının 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesinin ardından Almanya'nın en önemli ticaret partnerlerinden biri olan Japonya'yı ziyaret ediyor.

Merkel ve Abe'nin ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarından sonra iyice sarsılan uluslararası düzenin savunucularından olması dikkati çekiyor. Ekonomileri ihracata dayalı iki ülkenin küresel ticarette ihtilafların artmaması için iş birliği yapması bekleniyor. 

Ziyarette, Merkel'in heyetinde Siemens ve Bayer gibi Alman dev şirketlerinin üst yöneticileri de yer alırken, iki liderin küresel veri yönetimini ve savunmayı masaya yatırması da bekleniyor.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Davos’ta ülkesinin G20 başkanlığında, küresel veri yönetimi için çalışma taahhüdünde bulunmuştu.

Japon şirketleri İngiltere'yi Avrupa'ya geçiş kapısı olarak görüyordu ancak bu durumun Brexit sonrası değişmesi bekleniyor. Japonya dünyanın üçüncü, Almanya ise dünyanın dördüncü büyük ekonomisi konumunda bulunuyor. Her iki ülke de otomobil üretiminde küresel olarak büyük pazar paya sahip.

Almanya ve Japonya aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump tarafından savunmaya yeterince para ayırmadıkları iddiasıyla eleştirilmişti. Dünya Bankası verilerine göre, Japonya gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 1’ini, Almanya ise yüzde 1,2'sini savunmaya harcıyor.

AB-Japonya ticaret anlaşması

AB ve Japonya arasında 4 yıl süren görüşmelerin ardından imzalanan ticaret anlaşması 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Ticaret anlaşmasıyla Japonya'ya ihracat yapan AB şirketlerinin her yıl ödedikleri 1 milyar avroluk verginin büyük kısmı ortadan kalkacak.

Anlaşma tam olarak yürürlüğe girdiğinde Japonya'nın AB'den ithal ettiği ürünlerin yüzde 97'sinde gümrük vergileri uygulanmayacak.

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