Merkel: Türkiye'nin AB üyeliğine her zaman karşıyım

Türkiye'nin AB üyeliği hakkında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel 'yakın bir gelecekte mümkün görünmediğini' söyledi. Merkel düşünce ve basın özgürlüğü ve dini özgürlükler alanlarındaki gerilemeleri örnek verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Atina ziyareti kapsamında Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel Atina’daki Alman Okulu’nda öğrencilerle yaptığı sohbette “Türkiye’nin yakın bir gelecekte üye olacağını düşünmüyorum” dedi. Ancak Almanya Başbakanı müzakere sürecinde duraklama olsa da sürecin kesilmesinin “daha fazla yaralanmaya” sebep olabileceğini belirtti.

MERKEL: TÜRKİYE'NİN TAM ÜYELİĞİNE HER ZAMAN KARŞIYIM

Federal Almanya’nın ilk başbakanı Kondrad Adenauer Almanya’ya gelen Türk işçilere AB üyesi olma sözü vermişti. Merkel CDU’lu Adenauer tarafından verilen sözün “geçerli” olduğunu söyledi ve ekledi: “Ancak yanılsamalara da neden olunmaması gerek.” Merkel her zaman Türkiye’nin tam üyeliğine karşı olduğunu, bunun yerine Türkiye ile imtiyazlı ortaklığı tercih ettiğini hatırlattı.

'TÜRKİYE AB STANDARTLARINDAN UZAKLAŞIYOR'

Merkel Türkiye’nin ‘Almanya’da çok önemli olan düşünce, din ve basın özgürlüğü alanlarındaki standartlardan, daha doğrusu AB standartlarından uzaklaştığını’ söyleyerek, bu durumun büyük bir belirsizlik yarattığını belirtti. Merkel’in bu açıklamaları Almanya-Türkiye ilişkilerinin zor bir dönemden geçtiği süreçte geldi.