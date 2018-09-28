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Merkel'den Türkiye açıklaması: Ekonomik yardım olmayacak

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Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün ve yarın yapacağı görüşmelerde Türkiye'de insan haklarının durumunu da gündeme getireceğini söyledi. Merkel ayrıca ekonomik yardım olmayacağını belirtti.
Merkel'den Türkiye açıklaması: Ekonomik yardım olmayacak

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya'da günlerdir gündemde olan Merkel-Erdoğan görüşmesine saatler kala Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede Türkiye'de insan haklarının durumunu ve tutuklu Alman vatandaşları konusunu gündeme getireceğini söyledi.

 

Perşembe akşamı geç saatlerde yapılan bir toplantıda konuşan Almanya Başbakanı, Türkiye'de "insan haklarının durumu düşündüğüm gibi değil" değerlendirmesini yaptı. Merkel, Türkiye'deki cezaevlerinde siyasi nedenlerle tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının durumunun da görüşmede masada olacağını kaydetti.

'EKONOMİK YARDIM YOK, İŞ BİRLİĞİ VAR'

Almanya'da tartışma konusu olan Türkiye'ye ekonomik yardım meselesi hakkında ise Merkel, Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olarak kalabilmesi için "akıllı bağlantılar" bulunması gerektiğini söyledi, ancak direk mali yardım ihtimalini reddetti. Merkel, "Ama ekonomik olarak birlikte çalışmak zorundayız ve kesinlikle bir şeyler konusunda anlaşabiliriz" dedi.

Alman muhalefeti Merkel'den Türkiye'ye ekonomik yardım verilmesi karşılığında tekrar demokrasiye dönüş için baskı yapmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldığı New York'tan resmi devlet ziyareti için Berlin'e geldi. Bugün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri törenle karşılanacak olan Erdoğan, Başbakan Merkel ile de görüşecek.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan onuruna bu akşam Bellevue Sarayı'nda resmi yemek daveti verecek. Erdoğan Cumartesi günü Merkel ile ikinci kez görüştükten sonra Köln'e hareket edecek. Erdoğan, Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacak.

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