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Merkez Bankası döviz faiz oranlarını yeniden belirledi

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Merkez Bankası, yabancı para mevduat ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranlarını yeniden belirledi, yeni oranlar yarından itibaren yürürlüğe girecek...
Merkez Bankası döviz faiz oranlarını yeniden belirledi

Vadelerinden bağımsız olarak, Merkez Bankası nezdindeki faize tabi ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,60’dan yüzde 0,40’a; Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,15’e; İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,30’dan yüzde 0,20’ye indirildi.

Merkez Bankası nezdindeki, ABD Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı ise yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,20’ye; Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,10’dan yüzde 0,05’e; İngiliz Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,15’den yüzde 0,10’a düşürüldü.

Merkez Bankası’ndan verilen bilgiye göre, yeni oranlar yarından itibaren yürürlüğe girecek.

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