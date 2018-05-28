Merkez Bankası’nın (dövizle ilgili) adımı mütevazı ve anlamlı… bankanın kendi kararı. hükümetin müdahalesi doğru olmaz”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak onaya sunuşlara yer verildi.

Bu bölümde, Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresine yer verildi.

Tezkere üzerine söz alan Başbakan Tufan Erhürman, 44\2006 sayılı bu yasanın ciddi sıkıntılar yarattığını belirterek, bu sıkıntılardan özellikle gardiyan ve hemşirelerin etkilendiğini söyledi.

Yasanın, bu hafta Meclise gelecek Kamu Reformu kapsamında ele alındığını da belirten Erhürman, “Bu küçük teknik düzenleme kadro fazlası olanların kadrolarındaki sınava girebilmelerine ve nakillerinin yapılabilmesine olanak sağlayacak” dedi.

Başbakanın kısa açıklamasından sonra oylamaya sunulan tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

ARIKLI’DAN SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİ YASA ÖNERİSİ

Genel Kurulda daha sonra Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Gazimağusa milletvekili Erhan Arıklı’nın sunmuş olduğu Sebze ve Meyve Toptancı Halleri Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oylamaya sunuldu.

Oylamadan önce söz alan Arıklı, bu alanda ciddi bir rant kavgası olduğunu, bunun devamını savunanların yasanın Meclis’ten geçmesini istemediğini söyledi.

Bu konudaki yasa önerisinin defalarca Meclise geldiğini ancak kadük olduğunu belirten Arıklı, komiteye götürülmesini istedikleri önerinin CTP eski milletvekili Hüseyin Erçal’a ait olduğunu söyledi.

Arıklı, “Üreticiler bize büyük baskı yapıyor, yasayı gündemimize almamızı istiyor. Sayın Erçal’ın hazırladığı bu önerinin komiteye götürülmesine ‘evet’ deyin. Bizim de bazı itirazlarımız var ama eksiklikleri fazlalıkları komitede konuşur, öneriyi orada şekillendiririz” dedi.

ATUN

Genel Kurulda, UBP milletvekili Sunat Atun da söz aldı.

Önerinin Meclis’e 4 kez geldiğini, üçünün partileri tarafından getirildiğini kaydeden Atun, bu yasa önerisinin sebze ve meyvelerin topraktan mutfağa ulaşana kadarki süreci içermesinin önemine dikkat çekti.

Atun, UBP olarak öneriye oylarının olumlu olacağını dile getirdi.

NAMİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de söz alarak, yasa önerisine oylarının olumlu olacağını kaydetti.

Nami, “Böyle bir yasaya AB uyum çerçevesinde de ihtiyaç var. Komite aşamasında bakanlığımız da kendi görüşlerini ortaya koyacak. Uygulamada sıkıntı olmaması için önerilerimiz olacak” dedi.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, “Önerinin yeniden gündeme getirilmesini uygun buluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yasanın yürürlüğe girmesi halinde hallerin temel yürütücüsünün yerel yönetimler olacağını da anımsatan Şahali, “Kaç belediyemizin hal yapacak hali var? Bu ciddi bir yatırımı ve devamı için ciddi bir organizasyonu gerektiriyor” dedi.

Şahali, “Üreticilerin örgütlü olması, kümelenerek kooperatif çatısı altında toplanması halin varlığı kadar önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Sebze ve Meyve Toptancı Halleri Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Genel Kurulda bazı tezkereler onaya sunuldu.

Buna göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitenin ivedilikle görüşülen Organik Tarım Yasa Tasarısı’nın genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi ise oy birliğiyle kabul edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI YYK ÜYELİĞİNE ATABEK ATANDI

Genel Kurul’da Cumhurbaşkanlığı’ndan Yayın Yüksek Kurulu üyesi olarak Erol Atabek’in atadığına ilişkin tezkere okutulup bilgiye sunuldu.

62. MADDE TAHDINDA SÖZ ALINDI

Bilgiye sunuşların ardından iç tüzüğün 62. Maddesi tahtında YDP Genel Başkanı ve Gazimağusa milletvekili Erhan Arıklı söz aldı.

ARIKLI: “GÖREVDEN ALINANLAR KADROLARI DOLUYSA NEREYE DÖNECEK?”

Kamudaki görevden almalara değinen Arıklı, “İntikam duygusuyla hareket ediliyor. Orman Dairesi Müdürü Sayın Altay Fırat görevden alındı. Eski görevine dönmesi gerekiyor ama oradaki kadrosu dolu. Sırf misilleme için yangın mevsiminde bu insanı görevden alındınız. Bunun bir mantığı var mı?” ifadelerine yer verdi.

Altay Fırat’ın eşi nedeniyle görevden alındığını da savunan Arıklı, Fırat’ın maaş alma konusunda da sıkıntı yaşadığını söyledi.



Erhan Arıklı,” Müşavirlik yasasındaki bu anomaliyi düzeltin. Görevden alınanlar kadroları doluysa nereye dönecek?” diye sordu.

ŞAHALİ: “FIRAT’IN GÖREVİNİN HAKKINI VERMEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM. SAĞLIK SORUNLARINI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK GÖREVDEN ALDIM”

Arıklı’yı yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, “Sayın Müdürün görevden alınması ile eşi arasında kurduğunuz irtibatı kesinlikle reddediyorum. Bakanlığımız bünyesinde olan, henüz iki yılını doldurmamış ve müşavir olma hakkı kazanmamış bürokratların görevden alınması için yazılarımı yazdım, imzaladım. Altay Fırat, sağlık sorunu yaşıyordu. Bu süreye kadar kendisine gösterilen hoşgörüyü ben de gösterdim” dedi.

Fırat’ın görevden alınmasının eşinin durumuyla hiçbir ilgisi olmadığını yineleyen Şahali, “Bu karar gecikmiş bir karardı. Herkes görevinin hakkını vermek durumundadır. Sayın Fırat’ın görevinin hakkını vermediğini düşündüm. Sağlık sorunlarını da göz önünde bulundurarak, kamu yararını gözeterek kendisini görevden aldım” dedi.

Orman Dairesi eski Müdürü Altay Fırat’ın Başbakanlık koordinasyonundaki Acil Durum Kurulu’na aktardığı bilgilerle kendisine aktardığı bilgilerin aynı olmadığını da belirten ve bunun ormanlar için tehdit oluşturduğunu ifade eden Şahali, Orman Dairesi ile ilgili sorduğu hiçbir soruya doğrudan cevap alamadığını da söyledi.

TATAR: “TL KAZANANLARIN DÖVİZLE BORÇLANMASINA MÜDAHALE, PİYASA VE İNSAN İRADESİNE MÜDAHALE”

UBP milletvekili Ersin Tatar, 62. Madde tahtında söz alarak dövizdeki durumla ilgili konuştu.

Tatar, Türkiye’nin durumunun buradan farklı olduğunu kaydederek, TL kazananların dövizle borçlanmasına müdahale edilmesini “piyasa ve insan iradesine müdahale” olarak değerlendirerek, bunu eleştirdi.

Ersin Tatar, “Ülke muazzam bir döviz rezervine sahip” diyerek, konut kredilerinin dövizle alınıp alınamayacağını sordu ve eğer alınamayacaksa bunun konut sektörünü krize sürükleyebileceğini söyledi.

Tatar, CAS çalışanlarıyla ilgili de konuşarak, şirketin satılacağına ilişkin haberlere açıklık getirilmesini istedi ve “Çalışanların haklarını korumak durumundayız” dedi.

NAMİ: “MERKEZ BANKASI’NIN (DÖVİLE İLGİLİ) ADIMI MÜTEVAZI VE ANLAMLI BİR ADIMDIR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, Genel Kurulda söz alarak Tatar’ı yanıtladı.

Dövizdeki beklenmeyen artışın ekonomiye ciddi bir yük oluşturduğunu söyleyen Nami, bu alanda ilgili taraflarla birçok toplantı gerçekleştirdiklerini, eldeki imkanları ve ne yapılabileceğini değerlendirdiklerini, kararların adım adım hayata geçirildiğini söyledi.

Merkez bankasının kararına hükümetin müdahale etmesinin doğru olmadığını ifade eden Bakan Nami, “Tüketicilerin bilgilendirmesi hepimizin görevi. Merkez Bankası’nın bu konudaki adımı mütevazı ve anlamlı bir adımdır. Bu adımı sadece tüketiciler için değil, bankaların duruma bakarak, riskleri değerlendirerek attılar. En önemlisi bu kararı bankanın kendisi üretti. Hükümete, ‘bu kararı değiştirin’ diye telkinde bulunmanız doğru değil” şeklinde konuştu.

Tüketicinin dövizle borçlanması için döviz varlığı olması gerektiğini de belirten Nami, kendine ait para birimi olmayan ülkelerin karşılaştığı sorunlara değindi.

Bakan Nami, ekonomide uzun yıllarda oluşan sorunlara köklü çözüm getirmek için çalıştıklarını da belirtti.