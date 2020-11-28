  • BIST 1.329
  • Altın 449,266
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

Mersin'de Polisleri Taşıyan Midibüs Devrildi: 1 Şehit, 4 Yaralı

»
Mersin'in Tarsus ilçesinde, şarampole devrilen midibüsteki bir polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı.
Mersin'de Polisleri Taşıyan Midibüs Devrildi: 1 Şehit, 4 Yaralı

Tarsus Cezaevi Kurumları Kampüsüne hükümlü bırakan polis ekibinin 33 BVY 70 plakalı midibüsü, dönüş yolunda Alifaki Mahallesi'nde kontrolden çıktı.

Şarampole devrilen araçtaki 5 polis, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Ömer Faruk Tekağaç, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Tekağaç'ın cenazesi, otopsi işlemleri için gönderildiği Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Mersin'e uğurlandı.

Şehit polisin cenazesi, Mersin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki törenin ardından Anamur ilçesinde toprağa verilecek.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de yaralı polisleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret edip durumları hakkında bilgi aldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana'da 28 yaşındaki kadın, düğününden 4 gün sonra Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti27 Kasım 2020 Cuma 20:36
  • Davutoğlu: Kovid-19 testim pozitif çıktı27 Kasım 2020 Cuma 20:30
  • 600 bin lirasının gasp edildiğini söyledi, parayı bahis sitesinde kaybettiği ortaya çıktı27 Kasım 2020 Cuma 20:30
  • Türkiye'de bir günde 29 bin 845 vaka, 177 can kaybı27 Kasım 2020 Cuma 20:14
  • Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişik27 Kasım 2020 Cuma 18:42
  • Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti27 Kasım 2020 Cuma 18:14
  • Malatya'da 4,7 Büyüklüğünde Deprem27 Kasım 2020 Cuma 16:00
  • Kulat: AK Parti'nin Kürtlerle Bağının Kopmasına Gayret Ediliyor27 Kasım 2020 Cuma 15:50
  • Esra Erol Kayıp Kızı 10 Dakikada Buldu!27 Kasım 2020 Cuma 15:30
  • Fransa’dan Türkiye’ye Yaptırım Uygulanması Girişimleri27 Kasım 2020 Cuma 11:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti