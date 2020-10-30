  • BIST 1.107
  • Altın 500,794
  • Dolar 8,3150
  • Euro 9,7001
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3 yerel vaka! 1 kişi yoğun bakıma alındı

Mesut Yılmaz Hayatını Kaybetti

»
Türkiye'nin eski başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz vefat etti
Mesut Yılmaz Hayatını Kaybetti

Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan 73 yaşındaki Mesut Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

Eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı olan Mesut Yılmaz 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık iki yıl boyunca üç kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Grup Yorum üyeleri gözaltına alındı29 Ekim 2020 Perşembe 17:59
  • Mersin'de Öğrencilerden 29 Ekim'e Özel "Atatürk Çocuklarıyız" Klibi29 Ekim 2020 Perşembe 17:19
  • İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Kurulacak29 Ekim 2020 Perşembe 15:30
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Siz açlıktan çocuklar ölürken 50 bin dolarlık çanta taşıyorsanız, ben buna isyan ederim29 Ekim 2020 Perşembe 15:21
  • 'Dombra' şarkısını yapan Uğur Işılak'ın yeni şarkısı sosyal medyada gündem oldu: 'Tükettik Her Şeyi, Neyimiz Kaldı'29 Ekim 2020 Perşembe 14:25
  • CHP lideri Kılıçdaroğlu: Cumhuriyeti ikinci yüzyılında demokrasi ile taçlandıracağız29 Ekim 2020 Perşembe 13:49
  • Azerbaycan, Ermenistan'a Ait 2 Su-25 Savaş Uçağını Düşürdü29 Ekim 2020 Perşembe 13:48
  • Erdoğan: Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik beraberlik ve kardeşlik içinde yürümeye devam edeceğiz29 Ekim 2020 Perşembe 11:55
  • Kapadokya’da Balonlar Cumhuriyet Bayramı İçin Havalandı29 Ekim 2020 Perşembe 09:52
  • Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilir olmaktan çıkacak28 Ekim 2020 Çarşamba 20:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti