Meteoroloji Dairesi Müdürü Güneş açıkladı: Hava sıcaklığı çarşamba günü düşecek

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, soğuk hava kütlesinin bölgeyi etkilemesinden dolayı çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının düşmeye başlayacağını açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Güneş, “Hava sıcaklığı, perşembe günü mevsim normallerinin 4 ile 7 derece altına düşerek, iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece civarında gerçekleşecek. Cumartesi gününden itibaren ise önce mevsim normallerine (17-20 derece), sonrasında ise mevsim normallerinin 6 ile 9 derece üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.” dedi.

Güneş, rüzgarın ise salı günü kuvvetli yer yer fırtınamsı, çarşamba ve perşembe günleri ise yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini kaydetti.