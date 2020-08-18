Meteoroloji Dairesi uyardı: "Orman yangın riski çok yüksek"

Meteoroloji Dairesi, orman yangını ihtimali üzerine yaptığı uyarılarını yineledi.

ORMAN YANGINI RİSKİ 'ÇOK YÜKSEK'

En düşük 'nisbi nem' oranının yüzde 20 ile yüzde 40 arasında olması beklenmesi nedeniyle orman yangını riskinin 'çok yüksek' olduğu belirtilen açıklamada vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

En Düşük Nisbi Nem (2m) Orman Yangın Olasılık İndeks Derecesi %80'den fazla Yangın Olasılığı Mevcut Değil %60 - 80 Yangın Olasılığı Mevcut %40 - 60 Yüksek %20 - 40 Çok Yüksek %20 den az Kritik

"11.00-16.00 SAATLERİ ARASI GÜNEŞE MARUZ KALMAK RİSKLİ"

Meteoroloji Dairesi, güneş altında fazla kalınmaması konusunda da uyardı.

“Ultraviyole radyasyonu çok yüksek” başlığıyla yapılan uyarıda, gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11.00 – 16.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiği belirtildi.

HAVA SICAKLIKLARI 33-40 DERECE DOLAYLARINDA

Öte yandan Meteoroloji Dairesi verilerine göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor... Hava açık ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı, geçtiğimiz haftaya kıyasla 2 derece daha düşük seyrederek kıyı şeridinde 33-36 derece, iç kesimlerde ise 39-40 derece dolaylarında olacak.

Rüzgâr güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.