  • BIST 7913.76
  • Altın 1871.357
  • Dolar 28.9757
  • Euro 31.2526
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGuterres ilk defa yetkisini kullandı: Barış gücü devreye girer mi?

Meteoroloji duyurdu: Yağmurlu hava devam edecek

» »
Ülkede bugün yer yer etkili olan yağışlı havanın yarın, pazartesi ve salı günleri devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji duyurdu: Yağmurlu hava devam edecek

Meteoroloji Dairesi'nin hava raporuna göre, KKTC’de yarından başlayarak cuma güne kadar olan dönemde alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak. Havanın yarın, pazartesi ve salı günleri yağmurlu, diğer günler ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve batı yönlerden, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik direğine çarpıp kaçan sürücü yakalandı!08 Aralık 2023 Cuma 15:45
  • Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı08 Aralık 2023 Cuma 14:49
  • Erhürman: Yabancılara mülk satışları raydan çıkmış vaziyette08 Aralık 2023 Cuma 14:43
  • Helin cinayeti davası yine ertelendi...08 Aralık 2023 Cuma 14:22
  • Ara seçimde görevli sandık başkan ve üyeleri ödendi!08 Aralık 2023 Cuma 13:56
  • Elma, salatalık ve pul biberde zehir!08 Aralık 2023 Cuma 13:53
  • Dinçyürek: Çocuklar bizim geleceğimizdir. Sağlıklı bireyler sağlıklı bir toplum oluşturur08 Aralık 2023 Cuma 13:51
  • Tatar, İstanbul'da konuştu: Kırmızı çizgilerimiz, garantörlük ve Türk askerinin devamı08 Aralık 2023 Cuma 13:49
  • Gürsel Uzun yazdı: İŞİMİZ ZURNAAA…08 Aralık 2023 Cuma 13:46
  • Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Tunç’u kabul etti08 Aralık 2023 Cuma 13:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti