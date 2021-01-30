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Meteoroloji’den ‘şiddetli fırtına’ ve ‘sağanak’ uyarısı

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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor... Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Meteoroloji’den ‘şiddetli fırtına’ ve ‘sağanak’ uyarısı

Meteoroloji Dairesi, son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olmasının, rüzgarın ise güney ve batılı yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklendiğini belirtti.

Bölgenin 30 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, hava bugün parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla gök gürültülü sağanak; yarın parçalı bulutlu, günün ilk saatleri yer yer sağanak; pazartesi, salı ve çarşamba günü bulutlu; perşembe günü parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağışlı; cuma günü ise az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek.

 

FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgar, hafta sonu Güney ve Batı, diğer günlerde Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, bugün fırtına şeklinde esecek.

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