Metropoll Araştırma vatandaşların tutuklamalara tepkisini sordu: Operasyonlar ekonomiyi vurdu

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, seçmenlerin yüzde 52,4'ü ülke ekonomisindeki son dalgalanmanın asıl sebebinin Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması olduğunu düşünüyor. Gösteri ve boykotların etkili olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 28,9'da kaldı.

Metropoll Araştırma’nın Nisan 2025 tarihli "Türkiye’nin Nabzı" anketinde yurttaşlara, 19 Mart sonrası yaşanan siyasi gelişmelerin ekonomik etkileri soruldu. Katılımcılara yöneltilen “Hangisinin ekonomiye daha çok zarar verdiğini düşünüyorsunuz: Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması mı yoksa tutuklamalara karşı düzenlenen protesto ve boykotlar mı?” sorusuna verilen yanıtlar, dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 52,4’ü ekonomiyi en çok sarsan olayın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması olduğunu belirtti. Gösteri, protesto ve boykotların daha büyük zarar verdiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 28,9’da kaldı. Yüzde 18,7’lik bir kesim ise fikir belirtmedi veya yanıt vermedi.

PARTİ BAZLI VERİLER NE DİYOR?

Anket sonuçları 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde oy verilen partilere göre de detaylandırıldı:

AK Parti seçmeninin yüzde 27,8’i ekonomiye asıl zararın İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla geldiğini düşünürken, yüzde 50’si protestoları suçladı.

CHP seçmeninin yüzde 78,7’si tutuklamaların zarar verdiğini belirtirken, yalnızca yüzde 8’i protestoları sorumlu tuttu.

İYİ Parti seçmeninin yüzde 67,4’ü İmamoğlu’nun tutuklanmasının ekonomik zararın kaynağı olduğunu ifade etti.

DEM Parti seçmeninin yüzde 91,5’i bu konuda oldukça net bir tavır sergileyerek tutuklamaların daha büyük zarar verdiğini belirtti.

MHP seçmeni arasında ise tablo görece farklı. Yüzde 37’si tutuklamaları, yüzde 41’i ise protestoları ekonomik krizle ilişkilendirdi.

UZMANLAR: EKONOMİYE 2 TRİLYON EK YÜK

Anketin açıklandığı günlerde, eski Hazine Müsteşarı Serkan Özcan da Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan finansal dalgalanmanın kamuya yaklaşık 2 trilyon TL’lik ek yük getirdiğini iddia etmişti. Merkez Bankası'nın rezerv satışları, döviz kurlarındaki artış ve faizlerdeki sert yükseliş de bu değerlendirmelerin odağında yer alıyor.